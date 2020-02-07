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В школах Тюменского района продлили карантин из-за гриппа и ОРВИ

Учебный процесс во всех школах Тюмени и Тюменского района приостановили 3 и 4 февраля соответственно

ТЮМЕНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Школы Тюменского района Тюменской области продолжат оставаться на карантине до 11 февраля, сообщила в пятницу пресс-служба администрации района.

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"Результаты ежедневного мониторинга свидетельствуют об увеличении числа заболевших ОРВИ и гриппом, поэтому карантинные мероприятия в общеобразовательных учреждения и учреждениях дополнительного образования будут продолжены. Обучение будет дистанционным", - говорится в сообщении администрации.

Учебный процесс во всех школах Тюмени и Тюменского района был приостановлен из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников 3 и 4 февраля соответственно. Изначально карантин должен был длиться до конца недели.

В Тюменском районе проживают 123 тыс. человек.

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РоссияТюменская область
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