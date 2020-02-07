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В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в производственном здании

Площадь пожара составила 450 кв. метров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение в здании по производству и хранению пластиковых изделий на окраине Екатеринбурга. Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара, как ранее сообщали в ГУ МЧС, составила 450 кв. метров.

"В 13:03 мск пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение в здании по производству и хранению пластиковых изделий. Для контроля за состоянием воздуха в районе пожара работает передвижная инженерно-химическая лаборатория, превышения ПДК не зарегистрировано. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Тушение осложнялось высокой интенсивностью горения и большим количеством горючих материалов.

Теги
РоссияСвердловская область
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