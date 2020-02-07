Карантин в школах Сургута продлили до 12 февраля из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 февраля. /ТАСС/. Школы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) до 12 февраля будут закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте администрации города.

Ранее было принято решение закрыть школы на карантин с 5 по 8 февраля из-за подъема заболеваемости. Также на карантин ушли средне-специальные учебные заведения и учреждения дополнительного образования. Обучение ведется в дистанционном режиме.

"В Сургуте до 12 февраля продлили карантин в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования. Соответствующее решение было принято в пятницу на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета", - говорится в сообщении.

По данным местных властей, за помощью к медикам обратилось более 5 тыс. человек с симптомами ОРВИ. "Это на 37 процентов больше, чем на предыдущей неделе", - отмечается в сообщении.