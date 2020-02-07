{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Карантин в школах Сургута продлили до 12 февраля из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

С симптомами ОРВИ к медикам обратилось на 37% больше горожан, чем на предыдущей неделе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 февраля. /ТАСС/. Школы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) до 12 февраля будут закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте администрации города.

Ранее было принято решение закрыть школы на карантин с 5 по 8 февраля из-за подъема заболеваемости. Также на карантин ушли средне-специальные учебные заведения и учреждения дополнительного образования. Обучение ведется в дистанционном режиме.

"В Сургуте до 12 февраля продлили карантин в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования. Соответствующее решение было принято в пятницу на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета", - говорится в сообщении.

По данным местных властей, за помощью к медикам обратилось более 5 тыс. человек с симптомами ОРВИ. "Это на 37 процентов больше, чем на предыдущей неделе", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Отбор проб на коронавирус у эвакуированных из Китая в Тюмень завершат 7 февраля
По информации Роспотребнадзора, результат планируется получить в течение нескольких дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС