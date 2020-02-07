{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Программа льготных авиабилетов на Ямале будет продлена до 2025 года

С 2020 года воспользоваться льготой могут не только несовершеннолетние, но и дети из многодетных семей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Программу предоставления льготных авиабилетов для детей из многодетных семей на Ямале нужно продлить до 2025 года, считает губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов. Об этом он сообщил в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе.

"В прошлом году 75% всех детей из многодетных семей, а это более 11 тысяч ребят, выехали за пределы Ямала по льготным билетам стоимостью 2,5 тысячи рублей. Считаю необходимо сделать эту меру поддержки постоянной и продлить ее до 2025 года", - сказал он.

С 2020 года воспользоваться льготой могут не только несовершеннолетние, но и дети из многодетных семей в возрасте с 18 до 23 лет, которые учатся в вузах.

Программа субсидирования билетов для детей из многодетных семей действует на Ямале с 2019 года. Правом льготного тарифа возможно воспользоваться один раз в год "туда - обратно" без учета стыковочных рейсов. Для покупки билета не нужно справок - система сама обратится к базе многодетных семей Ямала и автоматически установит цену за билет для ребенка в 2,5 тыс. рублей. Это касается покупки любым способом: онлайн и в кассах.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Медики не выявили новых случаев повышения температуры у эвакуированных из Китая в Тюмень
Измерения у проживающих в центре "Градостроитель" проводятся четыре раза в сутки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС