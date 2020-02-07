Программа льготных авиабилетов на Ямале будет продлена до 2025 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Программу предоставления льготных авиабилетов для детей из многодетных семей на Ямале нужно продлить до 2025 года, считает губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов. Об этом он сообщил в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе.

"В прошлом году 75% всех детей из многодетных семей, а это более 11 тысяч ребят, выехали за пределы Ямала по льготным билетам стоимостью 2,5 тысячи рублей. Считаю необходимо сделать эту меру поддержки постоянной и продлить ее до 2025 года", - сказал он.

С 2020 года воспользоваться льготой могут не только несовершеннолетние, но и дети из многодетных семей в возрасте с 18 до 23 лет, которые учатся в вузах.

Программа субсидирования билетов для детей из многодетных семей действует на Ямале с 2019 года. Правом льготного тарифа возможно воспользоваться один раз в год "туда - обратно" без учета стыковочных рейсов. Для покупки билета не нужно справок - система сама обратится к базе многодетных семей Ямала и автоматически установит цену за билет для ребенка в 2,5 тыс. рублей. Это касается покупки любым способом: онлайн и в кассах.