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Руководителя отделения курганского УМВД задержали по подозрению в получении взятки

По данным следствия, размер незаконного вознаграждения составил не менее 160 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Начальник отделения технического надзора отдела ГИБДД УМВД России по Кургану задержан по подозрению в получении не менее 160 тыс. рублей взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области по подозрению в совершении должностного коррупционного преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ ("Получение взятки"), задержан начальник отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по Кургану. По данным следствия, в период с 2018 по 2019 год подозреваемый, занимая указанную должность, с целью незаконного личного обогащения получил взятку в виде денег в сумме не менее 160 тыс. рублей от сотрудника ООО "Уральская испытательно-техническая лаборатория", - говорится в сообщении.

По версии следствия, деньги были переданы сотруднику правоохранительных органов за принятие незаконных решений о возможности внесения изменений в конструкции транспортных средств на основании подложных документов, а также за общее покровительство деятельности лаборатории.

"Факт противоправной деятельности должностного лица был выявлен сотрудниками УФСБ России по Курганской области во взаимодействии с оперативно-разыскной частью собственной безопасности регионального УМВД России", - уточняет пресс-служба.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение, следователь готовит ходатайство об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Теги
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