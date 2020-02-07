Губернатор Ямала объявил 2020 год в округе Годом дорог

ТАСС, 7 февраля. Строительство и ремонт 400 км дорог начнется в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2020 году, сообщил в пятницу губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Настало время начать на Ямале большую дорожную стройку. Только в этом году мы приступим к строительству и ремонту 400 км дорог, 2020 год на Ямале объявляю Годом дорог", - сказал глава региона.

По его словам, в конце текущего года с опережением будет запущен в эксплуатацию мост через реку Пур, который обеспечит круглогодичное сообщение с большой землей для жителей поселка Уренгой, Тазовского и Красноселькупского районов. Также, отметил Артюхов, к концу 2020 году будет открыто движение автомобилей по дороге Надым - Салехард.

"Этим летом запланирован ремонт более 100 км дороги, это в три раза больше, чем годом ранее. Частично движение придется перекрывать, делать его реверсивным. Очевидно, что в сезон отпусков многие будут этим недовольны. Но прошу отнестись с пониманием", - добавил губернатор.