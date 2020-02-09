{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Свердловской области почтили память аса-фронтовика Григория Речкалова

После возложения венков гости мероприятия приняли участие в уроке мужества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), ветераны военно-воздушных сил, юнармейцы и кадеты почтили память дважды Героя Советского союза генерал-майора Григория Речкалова. По случаю 100-летия со дня его рождения они возложили венки к памятнику ассу-фронтовику в поселке Зайково Свердловской области, сообщила в воскресенье пресс-служба ЦВО.

"Современные летчики свято чтут традиции, которые были заложены героями летчиками-асами в Великой Отечественной войне. И сегодня армия является достойным продолжателем идей наших отцов и дедов", - сказал на церемонии генерал-лейтенант запаса, заслуженный военный летчик Российской Федерации Виктор Севостьянов.

После возложения венков гости мероприятия приняли участие в уроке мужества, побывали на экскурсии в Культурном центре имени Григория Речкалова.

Дважды Герой Советского Союза генерал-майор Григорий Речкалов (1920-1990) за время Великой Отечественной войны совершил 450 боевых вылетов, провел 122 воздушных боя, лично сбил 61 самолет противника и еще четыре самолета в групповых боях.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
Пострадавших нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС