В Свердловской области почтили память аса-фронтовика Григория Речкалова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), ветераны военно-воздушных сил, юнармейцы и кадеты почтили память дважды Героя Советского союза генерал-майора Григория Речкалова. По случаю 100-летия со дня его рождения они возложили венки к памятнику ассу-фронтовику в поселке Зайково Свердловской области, сообщила в воскресенье пресс-служба ЦВО.

"Современные летчики свято чтут традиции, которые были заложены героями летчиками-асами в Великой Отечественной войне. И сегодня армия является достойным продолжателем идей наших отцов и дедов", - сказал на церемонии генерал-лейтенант запаса, заслуженный военный летчик Российской Федерации Виктор Севостьянов.

После возложения венков гости мероприятия приняли участие в уроке мужества, побывали на экскурсии в Культурном центре имени Григория Речкалова.

Дважды Герой Советского Союза генерал-майор Григорий Речкалов (1920-1990) за время Великой Отечественной войны совершил 450 боевых вылетов, провел 122 воздушных боя, лично сбил 61 самолет противника и еще четыре самолета в групповых боях.