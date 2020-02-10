Тюменские власти рассказали о состояние эвакуированных из Китая

ТЮМЕНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Состояние эвакуированных из китайской провинции Хубэй в Тюмень удовлетворительное, температуры нет. Об этом сообщила в понедельник журналистам директор департамента здравоохранения региона Инна Куликова.

Военные самолеты 5 февраля доставили 144 человека, среди которых россияне, граждане стран ЕАЭС и Украины, в Тюмень из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии. 6 февраля троих госпитализировали в боксы инфекционного отделения в связи с повышением температур, признаков коронавируса не выявлено.