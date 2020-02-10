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Китайская вирусная пневмония

Тюменские власти рассказали о состояние эвакуированных из Китая

Директор департамента здравоохранения региона Инна Куликова сообщила, что температуры у них нет

ТЮМЕНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Состояние эвакуированных из китайской провинции Хубэй в Тюмень удовлетворительное, температуры нет. Об этом сообщила в понедельник журналистам директор департамента здравоохранения региона Инна Куликова.

Военные самолеты 5 февраля доставили 144 человека, среди которых россияне, граждане стран ЕАЭС и Украины, в Тюмень из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии. 6 февраля троих госпитализировали в боксы инфекционного отделения в связи с повышением температур, признаков коронавируса не выявлено.

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"Выходные прошли благополучно, состояние всех эвакуированных оценивается как удовлетворительное. Быт уже вошел в стабильное русло и появилась возможность даже отметить праздники: в воскресенье у одной нашей гостьи и одной сотрудницы были дни рождения, с которыми их поздравили", - сообщила она.

Лечебно-реабилитационный центр, куда доставили эвакуированных из Китая, находится в 28 километрах от Тюмени в лесу. Он обеспечен автономной инфраструктурой: котельной, канализацией, поступающая в канализацию вода обеззараживается. Эвакуированным детям раздали игрушки, взрослым - шахматы и шашки, книги. Также всем вручены сим-карты.

Теги
РоссияТюменская областьКитайская вирусная пневмония
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