Новый генконсул Китая в Екатеринбурге помещен в карантин из-за вспышки коронавируса в КНР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Новый генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь находится на карантине в своей резиденции. Это обязательная процедура для прибывших из Китая, где распространяется коронавирус, сообщил в понедельник представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов.

"Некоторые мероприятия свернулись. Приехал вновь назначенный генконсул КНР, но он на карантине 14 дней. Он находится в резиденции, пока не приступил к своим обязанностям. Прибыл в конце прошлой недели", - сказал он.

Харлов добавил, что новый представитель КНР прибыл в Екатеринбург самолетом из Москвы, а туда - самолетом из Пекина.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту, помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 40,2 тыс. человек, более 900 умерли, выздоровели свыше 2 тыс.