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Уральский разработчик самолета "Байкал" планирует представить опытный образец в 2020 году

Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее в интервью ТАСС сообщал о двух проектах воздушного судна - Сибирского научно-исследовательского института авиации и Уральского завода гражданской авиации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Первый опытный образец самолета "Байкал", который должен прийти на смену Ан-2, будет представлен в 2020 году, сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадим Бадеха.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью ТАСС сообщал, что существует два проекта: самолет ТВС-2-ДТС Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) и самолет УЗГА. Он подтвердил, что вопрос с местом производства - Улан-Удэнским авиазаводом - решен окончательно, что было озвучено Минпромторгом России на совещании у президента РФ.

"Чертеж общего вида самолета и эскизно-техническая проектная документация [завершены], проведены расчеты на статическую прочность, а также сформирована рабочая конструкторская документация на планер, его системы и силовую установку. В этом году должны выпустить первый опытный образец", - сообщил Бадеха.

Президент России Владимир Путин 15 января поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета "Байкал" на основе прототипа ТВС-2ДТС. Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев говорил, что легкий самолет "Байкал", который должен прийти на смену Ан-2, будет строиться на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) в Бурятии.

Воздушное судно создается с целью повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных пассажирских перевозок. В начале 2019 года сообщалось, что серийный выпуск воздушного судна "Байкал" запланирован на 2022 год, позже стало известно, что начало серийного производства самолета отложено на год.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятияНовосибирская областьСвердловская область
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