Уральский разработчик самолета "Байкал" планирует представить опытный образец в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Первый опытный образец самолета "Байкал", который должен прийти на смену Ан-2, будет представлен в 2020 году, сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадим Бадеха.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью ТАСС сообщал, что существует два проекта: самолет ТВС-2-ДТС Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) и самолет УЗГА. Он подтвердил, что вопрос с местом производства - Улан-Удэнским авиазаводом - решен окончательно, что было озвучено Минпромторгом России на совещании у президента РФ.

"Чертеж общего вида самолета и эскизно-техническая проектная документация [завершены], проведены расчеты на статическую прочность, а также сформирована рабочая конструкторская документация на планер, его системы и силовую установку. В этом году должны выпустить первый опытный образец", - сообщил Бадеха.

Президент России Владимир Путин 15 января поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета "Байкал" на основе прототипа ТВС-2ДТС. Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев говорил, что легкий самолет "Байкал", который должен прийти на смену Ан-2, будет строиться на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) в Бурятии.

Воздушное судно создается с целью повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных пассажирских перевозок. В начале 2019 года сообщалось, что серийный выпуск воздушного судна "Байкал" запланирован на 2022 год, позже стало известно, что начало серийного производства самолета отложено на год.