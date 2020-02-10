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Пограничники пресекли ввоз 400 кг насвая из Таджикистана в Курганскую область

Груз обнаружили в 13 сумках и полиэтиленовом пакете
Описание
© Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

ТАСС, 10 февраля. Сотрудники пограничного управления ФСБ России пресекли попытку ввоза на территорию Курганской области крупной партии насвая (вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии - прим. ТАСС), продажа которого на территории РФ запрещена с 2013 года. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе управления службы по Курганской и Тюменской областям.

"В автомобильном пункте пропуска Петухово сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям совместно с сотрудниками Роспотребнадзора Курганской области пресечена попытка ввоза на территорию России крупной партии насвая. Запрещенный груз пограничниками обнаружен в 13 сумках и полиэтиленовом пакете общим весом около 400 кг", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что это не первый подобный случай в пункте пропуска Петухово в феврале. "7 февраля гражданин Киргизии перевозил в личных вещах из Бишкека в Сургут около 50 кг насвая", - уточнили там.

Теги
РоссияКурганская область
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