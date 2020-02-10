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В Свердловскую область прибыли четверо детей, доставленных в Россию из Сирии

С ними будут работать медики и психологи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Четверо детей, ранее доставленных из Сирии в Москву, прибыли в Свердловскую область. Об этом сообщил ТАСС в понедельник уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.

"Сегодня мы их встретили в час ночи вместе с их опекуном - бабушкой, управлением соцполитики города Артемовска, с психологом центра помощи семьи и детям, и ребята отправились домой", - сказал он, добавив, что с детьми теперь будут работать медики и психологи.

Как сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, всего из Сирии в Россию вернулись 26 детей в возрасте от двух до 17 лет, десять человек - старше 10 лет, основная группа - это дети в возрасте от шести до восьми лет.

Дети из Сирии

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются в РФ.

Теги
РоссияСвердловская область
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