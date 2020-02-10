Жительница Югры зарегистрировала в своей квартире более 250 мигрантов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 февраля. /ТАСС/. Жительница Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) стала фигурантом уголовного дела, незаконно зарегистрировав в своей квартире 252 иностранных граждан. Об этом в понедельник сообщается на сайте администрации города.

"В январе 46-летняя жительница Нижневартовска осуществила фиктивную постановку на учет 252 иностранных граждан. В отношении женщины возбуждено уголовное дело", - отмечается в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску, уголовное дело возбуждено по ст. 322 ч. 3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ"). "Женщина незаконно прописала в своей квартире мигрантов. Данный факт был выявлен сотрудниками полиции", - уточнил собеседник агентства.