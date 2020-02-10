{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жительница Югры зарегистрировала в своей квартире более 250 мигрантов

Возбуждено уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 февраля. /ТАСС/. Жительница Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) стала фигурантом уголовного дела, незаконно зарегистрировав в своей квартире 252 иностранных граждан. Об этом в понедельник сообщается на сайте администрации города.

"В январе 46-летняя жительница Нижневартовска осуществила фиктивную постановку на учет 252 иностранных граждан. В отношении женщины возбуждено уголовное дело", - отмечается в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску, уголовное дело возбуждено по ст. 322 ч. 3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ"). "Женщина незаконно прописала в своей квартире мигрантов. Данный факт был выявлен сотрудниками полиции", - уточнил собеседник агентства.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Жителя Екатеринбурга приговорили к 10,5 года колонии за попытку взорвать знакомую
Женщина не пострадала, поскольку взрывное устройство обнаружила сотрудница ЖЭУ, в руках которой оно сработало
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС