Челябинские власти начали набирать волонтеров на мероприятия в рамках саммитов ШОС и БРИКС

ЧЕЛЯБИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Молодежный ресурсный центр (подведомственный Министерству образования и науки Челябинской области) открыл набор волонтеров, которые будут работать на мероприятиях саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) в Челябинске в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в Челябинске в 2020 году предстоит провести 20 мероприятий саммитов ШОС и БРИКС.

"Челябинский ресурсный центр под контролем Министерства образования и науки области начал набор волонтеров на конгрессно-деловые мероприятия, которые пройдут на Южном Урале в рамках года председательства России в ШОС и БРИКС. <…> На мероприятиях смогут поработать 300 самых компетентных добровольцев", - сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.

По данным министерства, работа волонтеров начнется в апреле и продлится до ноября 2020 года. Первым мероприятием для добровольцев станет заседание рабочей группы по развитию транзитного потенциала государств-членов ШОС, которое запланировано на 14-15 апреля.

По данным местных властей, по линии ШОС в Челябинске запланированы бизнес-форум, заседание специальной рабочей группы по развитию транзитного потенциала государств, встреча экспертов по согласованию проекта программы развития дорог, встреча экспертов по подготовке совещания министров транспорта государств - членов ШОС и совещание министров, форум глав регионов, заседание молодежного совета, заседание правления делового совета, деловой форум и конференция по онкологии.

По линии БРИКС в Челябинске пройдет встреча министров промышленности, форум молодых ученых, традиционный форум по вопросам организации, форум министров культуры, заседание рабочей группы по вопросам занятости, встреча министров труда и занятости, заседание рабочей группы по сельскому хозяйству, встреча министров сельского хозяйства, спортивные игры, международный молодежный бизнес-инкубатор, а также фестиваль культуры и третий форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС.