Жителя Екатеринбурга приговорили к 10,5 года колонии за попытку взорвать знакомую

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Дмитрию Мурашову, который в октябре 2018 года вместе с подельником пытался с помощью взрывного устройства убить свою знакомую. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

"Исследовав все собранные доказательства по делу и выслушав показания свидетелей, [суд] назначил Дмитрию Мурашову наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мурашов был признан виновным в организации к приготовлению к убийству общеопасным способом, организации покушения на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Суд установил, что в 2018 году Мурашов с подельником (его дело выделено в отдельное производство) изготовили взрывное устройство, затем они разместили его около подъезда дома № 131 по ул. Чкалова в Екатеринбурге, намереваясь убить знакомую Мурашова. Женщина осталась жива и не пострадала, поскольку взрывное устройство обнаружила сотрудница ЖЭУ. Именно в ее руках сработало устройство, сотрудница ЖЭУ получила несколько ожогов.