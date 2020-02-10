Челябинские власти готовы оказать помощь родственникам погибших в Таиланде детей

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова подтвердила ТАСС, что дети - девочка 6 лет и мальчик 12 лет - были из столицы региона.

ЧЕЛЯБИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Министерство социальных отношений Челябинской области готово оказать всю необходимую помощь родственникам детей из областного центра, которые погибли в Таиланде при столкновении двух туристических катеров возле острова Пхукет. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой ведомства.

"Как только станут известны фамилии детей, адрес их места жительства, специалисты свяжутся с родственниками, им будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении министерства.

Ведомство детского омбудсмена также ищет контактные данные родственников погибших. Кроме того, Майорова рассказала о необходимости подключить к ситуации федеральные органы.

Согласно данным посольства РФ, около 08:00 по местному времени (04:00 мск) у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух туристических скоростных катеров. На борту одного из них находились, по предварительным данным, 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 21 российский турист был направлен в медицинские учреждения города Пхукет с травмами различной степени тяжести, двое российских детей погибли.