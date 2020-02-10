Чиновника на Ямале подозревают в хищении 29 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено следователями города Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округа) в отношении руководителя МУ "Управления капитального строительства и капитального ремонта", подозреваемого в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по ЯНАО.

"Следственным отделом по г. Надыму следственного управления Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителя МУ "Управление капитального строительства и капитального ремонта", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Хищение чужого имущества в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в Надыме с июля по сентябрь 2019 года подозреваемый, используя свое служебное положение, распорядился денежными средствами муниципального учреждения как своими собственными, выплатив коммерческой организации более 29 млн рублей. Своими действиями руководитель учреждения причинил ущерб городскому бюджету в особо крупном размере.

"В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - уточнили в пресс-службе.