Старейший действующий кинотеатр Екатеринбурга прекратит свою работу 15 февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Старейший действующий кинотеатр Екатеринбурга "Салют" прекратит работу 15 февраля. В будущем там откроются детские кружки и секции городского дворца детского творчества, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Летом 2019 года стало известно о возможных переменах в работе кинотеатра "Салют". Шла речь о полном закрытии кинотеатра как площадки для показа фильмов.

"Кинотеатр "Салют" прекратит свою работу 15 февраля. В будущем там откроются кружки и секции городского дворца детского творчества", - сообщили в пресс-службе, отметив, что детские кружки в здании кинотеатра могут появиться уже к началу нового учебного года.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский ранее заявлял, что кинотеатр стал выходить на серьезные убытки, поэтому было принято решение передать здание "Салюта" под детские кружки и секции.

"Салют" - один из старейших кинотеатров Екатеринбурга. Датой основания кинотеатра считается октябрь 1912 года, когда на его нынешнем месте открылся четвертый электротеатр в Екатеринбурге - "Художественный". "Салют" попал в Книгу рекордов Гиннесса как кинотеатр, показывающий фильм дольше остальных (1 год и 7 месяцев) фильм Джеймса Кэмерона "Титаник".