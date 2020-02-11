В Югре столкнулись легковой автомобиль и автокран

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 февраля. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля с автокраном произошло на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, два человека погибли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Во вторник произошло ДТП на 133-м км автодороги Сургут - Ноябрьск. Легковая машина столкнулась с автокраном. Два человека погибли, предположительно, в легковом автомобиле Renault, - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время уточняются все обстоятельства ДТП.