РМК не планирует делать перерыв в поставках медного концентрата в КНР из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом и связанными с ней ограничениями, введенными на территории КНР, не повлечет перерывов в поставках медного концентрата в северо-западные провинции страны группой РМК ("Русская медная компания"). Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе компании со ссылкой на отдел стратегического планирования.

Газета "Ведомости" 8 февраля сообщала о просьбе китайских трейдеров приостановить или отменить поставки меди на территорию КНР из-за ситуации с коронавирусом. Ссылка делается на пункт в контрактах на поставку, где говорится о форс-мажорных обстоятельствах, позволяющих не выполнять условия договора в случае стихийных бедствий или иных катастроф. При этом, отмечает издание, Китай является крупнейшим импортером меди.

"В 2020 году медный концентрат производства казахстанского дивизиона группы РМК в незначительном объеме отгружается в северо-западные провинции КНР, где транспортно-логистических ограничений нет и металлургические предприятия функционируют в стандартном режиме. Перерывов в поставках медного концентрата в северо-западные провинции КНР не прогнозируется", - сообщили в компании.

В целом там отметили, что в настоящее время Китай не является ключевым рынком сбыта конечной продукции компании, так как рафинированная медь реализуется преимущественно в страны Ближнего Востока и ЕС. В компании пояснили, что из-за распространения коронавируса существуют ограничения на транспортное сообщение и частично на внутреннее материально-техническое снабжение в юго-восточных провинциях Китая. На востоке страны действуют ограничения на доступ к портовой инфраструктуре.

Русская медная компания основана в 2004 году. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро.