Жители Урала смогут два дня наблюдать Меркурий над горизонтом невооруженным глазом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Планета Меркурий будет в течение двух дней видна над горизонтом на территории Урала. Увидеть редкое для территории явление невооруженным глазом позволит ясная погода, сообщил во вторник ТАСС сотрудник учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

"Сегодня и завтра наиболее благоприятные дни для наблюдения невооруженным глазом самой маленькой, самой быстрой и самой близкой к Солнцу планете Меркурий. В наших широтах планету увидеть невооруженным глазом достаточно трудно, так как несмотря на то, что ее яркость сравнима с самыми яркими звездами на небе, планета практически все время находится на небольшом угловом отдалении от Солнца и скрывается в свете утренней или вечерней зари. В период с 10 по 12 февраля планета удалится от Солнца на 18 градусов, и ее возможно увидеть низко над горизонтом", - сказал Санакоев.

Лучше всего наблюдать Меркурий с южных территорий планеты. Для жителей Урала благоприятными окажутся два дня в феврале. Планета быстро перемещается по орбите и приближается к Земле, из-за этого ее яркость уменьшается. Но ясная погода позволит наблюдать ее на над горизонтом 11 и 12 февраля 2020 года.

По его словам, хорошим ориентиром для поиска Меркурия является Венера. "Меркурий находится западнее Венеры и значительно ближе к горизонту. Если раскрыть ладонь, то на расстоянии вытянутой руки Венеру и Меркурий разделяет угловое расстояние между большим пальцем и мизинцем", - пояснил собеседник агентства.

К концу недели при наблюдении в телескоп можно будет увидеть "тонкий серп планеты".