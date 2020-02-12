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Ветеранов Великой Отечественной войны освободят в одном из районов ХМАО от уплаты ЖКУ

Мера будет действовать в течение 2020 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Сургутского района (Ханты-Мансийский автономный округ) приняли решение в течение всего 2020 года освободить участников боевых действий в годы Великой Отечественной войны и тружеников тыла от уплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook глава района Андрей Трубецкой.

"Мы в Сургутском районе освободим ветеранов от уплаты ЖКУ. Таков наш вклад в год Памяти и Славы <…> В течение всего 2020 года 68 участникам боевых действий [в годы Великой Отечественной войны] и труженикам тыла просто не будут начислять плату за ЖКУ. Также с них не будут брать взносы за капремонт и за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)", - написал Трубецкой.

По его словам, акция называется "Поколению Победителей". В ее рамках ветеранам будут списаны все долги, которые у них были на 1 января 2020 года - около 300 тыс. рублей. "В этом вопросе взаимодействуем с департаментом социального развития Югры и окружным филиалом Центра социальных выплат Югры в Сургуте. Вместо платежек фронтовики Сургутского района будут получать поздравления с Победой", - уточнил глава района.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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