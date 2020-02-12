Новый генконсул КНР в Екатеринбурге начал проводить первые рабочие встречи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Новый генеральный консул Китайской народной республики (КНР) в Екатеринбурге Цуй Шаочунь начал проводить первые официальные встречи после назначения. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на официальной странице представительства МИД РФ в Екатеринбурге в Facebook.

Ранее официальный представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов сообщил журналистам, что новый генконсул прибыл на Урал и был помещен на карантин в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

"Провели встречу с представителями генерального консульства КНР в Екатеринбурге, в том числе с господином Цуй Шаочунем, прибывшим недавно на Урал в качестве главы дипмиссии. Обсудили планы генконосульства на ближайшее будущее, в том числе перспективы реализации совместных проектов в рамках годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества 2020-2021 года", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что также на встрече обсуждалась тема коронавируса. "Господин Цуй Шаочунь поблагодарил российскую сторону, включая уральские предприятия, за предоставляемую гуманитарную помощь. Отметил, что Китай смог стабилизировать ситуацию, а принятые в стране меры были высоко оценены экспертами Всемирной организации здравоохранения", - отмечается в сообщении.

Прошлый генконсул Гэн Липин работала в диппредставительстве с конца 2016 года, ее полномочия закончились летом 2019 года. Она была переведена на аналогичную должность в Алма-Ату. Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году.