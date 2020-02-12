{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Новый генконсул КНР в Екатеринбурге начал проводить первые рабочие встречи

Официальный представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов ранее сообщал, что Цуй Шаочунь был помещен на карантин в связи со вспышкой коронавируса в Китае

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Новый генеральный консул Китайской народной республики (КНР) в Екатеринбурге Цуй Шаочунь начал проводить первые официальные встречи после назначения. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на официальной странице представительства МИД РФ в Екатеринбурге в Facebook.

Ранее официальный представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов сообщил журналистам, что новый генконсул прибыл на Урал и был помещен на карантин в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

"Провели встречу с представителями генерального консульства КНР в Екатеринбурге, в том числе с господином Цуй Шаочунем, прибывшим недавно на Урал в качестве главы дипмиссии. Обсудили планы генконосульства на ближайшее будущее, в том числе перспективы реализации совместных проектов в рамках годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества 2020-2021 года", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что также на встрече обсуждалась тема коронавируса. "Господин Цуй Шаочунь поблагодарил российскую сторону, включая уральские предприятия, за предоставляемую гуманитарную помощь. Отметил, что Китай смог стабилизировать ситуацию, а принятые в стране меры были высоко оценены экспертами Всемирной организации здравоохранения", - отмечается в сообщении.

Прошлый генконсул Гэн Липин работала в диппредставительстве с конца 2016 года, ее полномочия закончились летом 2019 года. Она была переведена на аналогичную должность в Алма-Ату. Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году.

Теги
РоссияКитайСвердловская областьКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Ветеранов Великой Отечественной войны освободят в одном из районов ХМАО от уплаты ЖКУ
Мера будет действовать в течение 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС