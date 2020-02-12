На Ямале оштрафовали капитана севшего на мель судна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Приговор в отношении старшего капитана - сменного механика пассажирского судна "Метеор-115", севшего на мель на реке в августе, вынесен на Ямале. Мужчине назначено наказание в виде штрафа, сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России в среду.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, сумма штрафа составляет 25 тыс. рублей.

"Собранные следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора старшему сменному капитану - сменному механику пассажирского судна "Метеор-115". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в сообщении.

29 августа 2019 года на 514-509 километрах реки Малая Обь, в границах Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа, старший сменный капитан - сменный механик, управляя теплоходом, неверно выбрал курс для движения, в связи с чем пассажирский теплоход "Метеор-115" сел на мель. На борту находилось 62 пассажира. В результате происшествия 69-летнему пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.