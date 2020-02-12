{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ямале оштрафовали капитана севшего на мель судна

29 августа 2019 года теплоход "Метеор-115" с 62 пассажирами на борту сел на мель, в результате одному из них был причинен тяжкий вред здоровью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Приговор в отношении старшего капитана - сменного механика пассажирского судна "Метеор-115", севшего на мель на реке в августе, вынесен на Ямале. Мужчине назначено наказание в виде штрафа, сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России в среду.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, сумма штрафа составляет 25 тыс. рублей.

"Собранные следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора старшему сменному капитану - сменному механику пассажирского судна "Метеор-115". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в сообщении.

29 августа 2019 года на 514-509 километрах реки Малая Обь, в границах Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа, старший сменный капитан - сменный механик, управляя теплоходом, неверно выбрал курс для движения, в связи с чем пассажирский теплоход "Метеор-115" сел на мель. На борту находилось 62 пассажира. В результате происшествия 69-летнему пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Новый генконсул КНР в Екатеринбурге начал проводить первые рабочие встречи
Официальный представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов ранее сообщал, что Цуй Шаочунь был помещен на карантин в связи со вспышкой коронавируса в Китае
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС