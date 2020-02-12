На Ямале арестовали чиновника, подозреваемого в хищении 29 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Руководитель МУ "Управление капитального строительства и капитального ремонта" города Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), подозреваемый в хищении чужого имущества в особо крупном размере, помещен под стражу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО в среду.

По данным следствия, в Надыме с июля по сентябрь 2019 года подозреваемый, используя свое служебное положение, распорядился денежными средствами муниципального учреждения как своими собственными, выплатив коммерческой организации более 29 млн рублей. Своими действиями руководитель учреждения причинил ущерб городскому бюджету в особо крупном размере. Следователями было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Хищение чужого имущества в особо крупном размере").

"Суд, рассмотрев ходатайство следствия, поддержанное прокурором, вынес решение об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу на срок до двух месяцев", - говорится в сообщении.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, добавили в пресс-службе. Расследование уголовного дела продолжается.