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В Челябинске группа из 23 человек занималась незаконным игорным бизнесом

Игорные заведения были организованы под видом интернет-кафе

ЧЕЛЯБИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Челябинске изобличили группу из 23 человек, которая под видом интернет-кафе организовала сеть незаконных игорных заведений. В отношении участников группы и ее организаторов возбуждены уголовные дела, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, группа организовала нелегальную игорную деятельность под вывесками нескольких интернет-кафе в разных районах Челябинска. Для этого использовалось как минимум 30 единиц игорного оборудования.

"Преступная группа была изобличена оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с коллегами из главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В общей сложности фигурантами уголовных дел стали 23 человека. Дела возбуждены по ч. 3 ст. 171.2 ("Незаконные организация и проведение азартных игр") и ч. 2 ст. 210 ("Организация преступного сообщества") УК РФ", - сказали в пресс-службе.

Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теги
РоссияЧелябинская область
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