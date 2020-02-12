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Власти Курганской области сдадут ЕГЭ вместе с родителями выпускников

В регионе акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" пройдет в Курганской средней школе № 7

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров с другими представителями власти региона сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ), дав старт всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", сообщили в среду в пресс-службе департамента.

Благодаря акции родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ - от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.

"Директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров вместе с родителями выпускников напишет ЕГЭ по истории. Кочеров и другие представители органов власти региона, а также общественные деятели, журналисты и активные граждане 17 февраля дадут старт всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" в Зауралье. <…> В регионе акция пройдет в Курганской средней школе № 7", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, Кочеров считает, что акция действительно помогает выпускникам побороть ненужные страхи и настроиться на успех благодаря родителям, которые после такого экзамена делятся с детьми положительными эмоциями.

"Единый день сдачи ЕГЭ родителями" пройдет в этом году в четвертый раз, экзамен по истории в этот раз выбран в связи с объявленным в России Годом памяти и славы. В прошлом году в акции приняли участие более тысячи родителей выпускников.

Теги
РоссияКурганская область
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