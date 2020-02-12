Карантин в школах Сургута из-за гриппа и ОРВИ продлили до 15 февраля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Сургута продлили карантин в школах города до 15 февраля в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

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4 февраля было принято решение закрыть школы Сургута на карантин до 8 февраля из-за подъема заболеваемости, затем карантин был продлен по 12 февраля. Также на карантин ушли средне-специальные учебные заведения и учреждения дополнительного образования. Обучение ведется в дистанционном режиме.

"Карантин в школах Сургута продлен до 15 февраля. Соответствующее решение принято сегодня на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета", - сказал собеседник агентства.

Карантин до 21 февраля также введен в школах города Урай Ханты-Мансийского автономного округа.