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Прокуратура выявила нарушения у компании-аутсорсера скорой помощи Екатеринбурга

В ведомстве при этом отметили, что оснований постановки вопроса о расторжении контракта нет
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Екатеринбурга выявила нарушения у новой аутсорсинговой компании ООО "Феникс-логистика", которая будет предоставлять городу машины скорой помощи. Об этом сообщила журналистам прокурор города Светлана Кузнецова в среду.

В конце января сообщалось, что водители трех подстанций скорой помощи в Екатеринбурге планируют бойкотировать смену в ночь с 31 января на 1 февраля из-за смены аутсорсинговой компании, которая выиграла контракт на предоставления городу машин скорой помощи (в Екатеринбурге часть парка машин скорой помощи - муниципальная, часть - на аутсорсинге частной компании - прим. ТАСС). Новое руководство предложило сотрудникам оформить ИП, что, по мнению водителей, лишало их больничных, отпусков и официальной зарплаты. 30 января стало известно, что автомобили всех трех подстанций, где внедрен аутсорсинг, выйдут на линию в ночь на 1 февраля.

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"По результатам [проверки] внесено представление директору ООО "Феникс-логистика", поскольку были нарушения при предрейсовом осмотре машин, которые выходят на линию. Что касается исполнения законодательства по контрактной системе, здесь мои сотрудники выявили нарушения <…> нарушения таковы, что оснований постановки вопроса о расторжении контракта нет, но те нарушения, которые мы выявили, мы на них отреагируем", - сказала Кузнецова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По словам прокурора города, больше половины водителей, которые работали в прежней аутсорсинговой фирме, продолжили работу в новой компании на прежних условиях. "Всего работало 80 водителей, на сегодняшний день ООО "Феникс-логистика" заключила 72 договора, так что говорить о том, что работа скорой помощи в городе нарушится, не приходится", - отметила Кузнецова.

Она добавила, что проверка городской скорой помощи продолжается. "[Представителю компании "Феникс-логистика] было разъяснено, что прокуратура города на протяжении всей длительности контракта [на аутсорсинг] будет отслеживать судьбу водителей", - отметила Кузнецова.

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РоссияСвердловская область
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