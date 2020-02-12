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Китайская вирусная пневмония

Единственный производитель медицинских масок в УФО увеличил их выпуск вдвое

Дополнительно производимая продукция будет направлена в аптеки Свердловской области
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Описание
Швейный цех по пошиву одноразовой медицинской одежды предприятия "Здравмедтех-Е"
© Донат Сорокин/ТАСС
Одноразовые хирургические защитные маски на линии упаковки готовой продукции
© Донат Сорокин/ТАСС
На участке производства медицинских масок из нетканого материала швейного цеха предприятия
© Донат Сорокин/ТАСС
Раскройный цех
© Донат Сорокин/ТАСС
Швейный цех
© Донат Сорокин/ТАСС
На линии упаковки готовой продукции
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Единственный производитель медицинских масок в Уральском федеральном округе (УрФО) - компания "Здравмедтех-Е" - перешел на круглосуточный режим работы и увеличил выпуск продукции с 15 до 30 тыс. масок в сутки. Об этом сообщил в среду ТАСС гендиректор предприятия Николай Поляков.

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В среду замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников сообщил, что нехватка медицинских масок в аптеках в РФ периодически наблюдается, но в целом дефицит ликвидирован, мониторинг наличия масок в аптеках ведется постоянно.

"Обычная плановая мощность у нашего предприятия - это 15 тыс. масок в день. Предприятие работает 12 часов в день. Сейчас в связи с ситуацией в стране и по просьбе правительства Свердловской области мы со вчерашнего дня производим 30 тыс. масок в сутки, а также перешли на круглосуточный режим работы", - сказал Поляков.

Он пояснил, что ранее маски поставлялись в составе хирургических комплектов в медицинские учреждения страны, дополнительно производимая продукция будет направлена в аптеки Свердловской области, а также для покрытия увеличенного запроса на маски постоянных клиентов.

Повышенный спрос на маски, по мнению Полякова, связан не только с повышенным спросом у населения на фоне новостей о вспышке коронавируса, но в основном с приостановкой поставок масок из КНР, что и привело их дефициту на территории РФ.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19, Corona Virus Disease - 2019), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 44,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4,7 тыс. человек.

Теги
РоссияСвердловская областьКитайская вирусная пневмония
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