Работу птицефабрики на Урале приостановили из-за нарушений правил пожарной безопасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Работа Среднеуральской птицефабрики (Свердловская область), одного из основных предприятий Среднеуральска (население 23,5 тыс. человек), приостановлена из-за нарушений правил пожарной безопасности по решению Верхнепышминского городского суда. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

"Верхнепышминский городской суд, рассмотрев гражданское дело по иску прокурора Верхней Пышмы к ООО "Птицефабрика Среднеуральская" об обязании устранить нарушения правил пожарной безопасности, постановил наложить запрет на эксплуатацию помещений и зданий [птицефабрики], а также на доступ сотрудников предприятия и иных лиц в помещения и здания до рассмотрения искового заявления", - говорится в сообщении.

Среднеуральская птицефабрика работает в Свердловской области с 1973 года. Это одна из лидирующих в регионе птицефабрик по производству мяса птицы. Мощность птицефабрики - 8 млн бройлеров в год, производство мяса птицы в живом весе - 15 млн тонн. Предприятие ранее принадлежало властям Свердловской области. В 2015 году было признано банкротом, а в 2017 году была выставлена на торги и перешла в собственность агрохолдинга "Равис".