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Челябинские власти выделили 537 млн рублей на достройку проблемных домов в 2020 году

В 2019 году в регионе ввели в эксплуатацию шесть проблемных объектов

ЧЕЛЯБИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Правительство Челябинской области выделило из регионального бюджета 537,9 млн рублей на достройку в 2020 году многоквартирных домов, где есть обманутые участники долевого строительства, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе областного Минстроя.

"Ежегодно в 2020 и 2021 годах правительство Челябинской области на достройку домов [в которых есть обманутые дольщики] будет выделять по 537,9 млн рублей. Финансирование на этот год уже выделено. По достройке одного многоквартирного дома уже принято решение. Еще по двум домам в первом полугодии тоже будет приниматься решение о достройке. 346 дольщиков на этих трех объектах", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе областного Минстроя ТАСС рассказали, что в 2019 году в регионе было введено в эксплуатацию шесть проблемных объектов. Это два дома компании "Гринфлайт", по одному дому компаний "Речелстрой", "Стройинвест", "Стройдом", СК "Радуга". Всего планы-графики достройки разработаны по 32 проблемным объектам, в которых зарегистрировано 2605 дольщиков.

Теги
РоссияЧелябинская область
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