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Суд в Кургане арестовал подростка, стрелявшего по патрульному автомобилю ГИБДД

Ему грозит до десяти лет лишения свободы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца 17-летнего жителя Кургана, стрелявшего из пневматического пистолета в патрульный автомобиль ГИБДД и попавшего в полицейского. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Курганской области.

"Суд арестовал на два месяца жителя Кургана, стрелявшего в патрульный автомобиль ГИБДД", - сказали в ведомстве.

Ранее ТАСС сообщал о том, что ранее судимый молодой человек из окна подъезда жилого дома выстрелил в окно автомобиля ДПС и попал в полицейского. Злоумышленника оперативно нашли и задержали, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), молодому человеку грозит до десяти лет лишения свободы.

В Госавтоинспекции региона же сообщили, что сотрудник ГИБДД, получивший ранение, уже чувствует себя хорошо и вскоре вернется в строй.

Теги
РоссияКурганская область
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