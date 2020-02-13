Российский самолет "Байкал" оснастят спасательной парашютной системой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Новый российский самолет "Байкал", который должен прийти на смену Ан-2, будет оснащен парашютной системой спасения, сообщил ТАСС генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадим Бадеха.

"Там будет применяться система спасения - парашют для самолета, что кардинально повысит безопасность. Сейчас такие системы созданы для самолетов массой до двух тонн, уже активно применяются и спасли много жизней, наш самолет будет весить пять тонн, разработчику мы заказали [систему, рассчитанную] на этот вес", - сказал он.

Парашютные системы спасения в настоящее время используются в основном в легкой авиации. В случае непредвиденной ситуации, которая не позволяет пилоту продолжить полет, пиротехническим зарядом активируется спасательный парашют, который обеспечивает безопасную посадку воздушного судна.

Ранее сообщалось, что первый опытный образец самолета "Байкал" разработки УЗГА будет представлен в 2020 году, самолет будет полностью собран из комплектующих отечественного производства.

Президент России Владимир Путин 15 января поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета "Байкал" на основе прототипа ТВС-2ДТС. Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщал, что легкомоторный самолет "Байкал", который должен прийти на смену Ан-2, будет строиться на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) в Бурятии.

Воздушное судно создается с целью повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных пассажирских перевозок. В начале 2019 года сообщалось, что серийный выпуск воздушного судна "Байкал" запланирован на 2022 год, позже стало известно, что начало серийного производства самолета отложено на год.