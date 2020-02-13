ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Компания "Аэрофлот" вводит с 30 марта ежедневный прямой рейс Екатеринбург - Красноярск - Екатеринбург. Полеты будут выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово в четверг.

"В международном аэропорту Кольцово с 30 марта прямой рейс в Красноярск станет ежедневным. С понедельника по воскресенье полеты в один из крупнейших городов Сибири будет выполнять авиакомпания "Аэрофлот" на самолете Sukhoi Superjet 100. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 01:15 местного времени, из Красноярска - на 21:40. Время в пути составит 3 часа", - говорится в сообщении.

Согласно данным сайта "Аэрофлота", стоимость билета в одну сторону составит около 9 тыс. рублей.

По данным пресс-службы Кольцово, в настоящее время полеты из Екатеринбурга в Красноярск дважды в неделю осуществляют "Уральские авиалинии". По итогам 2019 года, пассажиропоток на данном направлении превысил 34,1 тыс. человек.

Аэропорт Кольцово входит в холдинг "Аэропорты регионов". Пассажирам доступны более 100 направлений полетов рейсами свыше 40 российских и международных авиакомпаний. В 2019 году услугами аэропорта воспользовались 6,4 млн пассажиров. В 2019 году пассажиропоток аэропорта Кольцово на региональных маршрутах, не заходящих в Москву, превысил 50% в общем объеме внутрироссийских перевозок и составил 2 млн 168 тыс. человек.