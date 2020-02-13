Трое рабочих пострадали из-за короткого замыкания на заводе под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Короткое замыкание на трансформаторе произошло на заводе по производству хрома в городе Первоуральске в Свердловской области, пострадали трое рабочих. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АО "Русский хром 1915", которому принадлежит завод.

"В цехе пароснабжения АО "Русский хром" при переключении основной схемы электропитания на резервную произошло короткое замыкание в трансформаторе, в результате которого три человека пострадали. Они госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

На предприятии уточнили, что пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка. "ЧП не повлияло на работу завода", - добавили в пресс-службе. В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС сообщили, что троих пострадавших направили в Первоуральскую больницу.

АО "Русский хром 1915" (бывший завод "Хромпик") основан в 1915 году, специализируется на производстве хромовых соединений технической и реактивной квалификации для нужд металлургии, машиностроения и других промышленных отраслей. Входит в MidUral Group.

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