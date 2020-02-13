{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Трое рабочих пострадали из-за короткого замыкания на заводе под Екатеринбургом

Инцидент произошел в цехе пароснабжения АО "Русский хром"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Короткое замыкание на трансформаторе произошло на заводе по производству хрома в городе Первоуральске в Свердловской области, пострадали трое рабочих. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АО "Русский хром 1915", которому принадлежит завод.

"В цехе пароснабжения АО "Русский хром" при переключении основной схемы электропитания на резервную произошло короткое замыкание в трансформаторе, в результате которого три человека пострадали. Они госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

На предприятии уточнили, что пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка. "ЧП не повлияло на работу завода", - добавили в пресс-службе. В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС сообщили, что троих пострадавших направили в Первоуральскую больницу.

АО "Русский хром 1915" (бывший завод "Хромпик") основан в 1915 году, специализируется на производстве хромовых соединений технической и реактивной квалификации для нужд металлургии, машиностроения и других промышленных отраслей. Входит в MidUral Group.

В новость были внесены изменения (9:39 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
"Аэрофлот" вводит с 30 марта ежедневный прямой рейс Екатеринбург - Красноярск
Полеты будут выполняться на Sukhoi Superjet 100
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС