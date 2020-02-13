Суд в Челябинске назначил дату рассмотрения иска Дубровского к ФАС по делу о вывозе ТБО

ЧЕЛЯБИНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области назначил на 16 апреля предварительное заседание по заявлению бывшего губернатора региона Бориса Дубровского, в котором оспаривается решение областного управления ФАС России о нарушении антимонопольного законодательства в период мусорного коллапса в Челябинске в 2018 году. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

Осенью 2018 года власти Челябинска объявляли режим ЧС из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор. Позже режим был снят, а Челябинское УФАС усмотрело в действиях областных, городских властей и подрядных организаций соглашение, нарушающее п. 4 ст. 16 закона "О защите конкуренции" ("Ограничение доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранение с него хозяйствующих субъектов").

"Исковое заявление Дубровского Бориса Александровича к управлению Федеральной антимонопольной службы принято к производству. Дата предварительного судебного заседания - 16 апреля", - сказали в пресс-службе.

Правительство Челябинской области, ООО "Центр коммунального сервиса" и Дубровский в начале февраля подали исковые заявления об оспаривании решения комиссии УФАС, которая пришла к выводу, что в период мусорного коллапса в Челябинске имел место сговор, ограничивавший доступ игроков на рынок услуг по обращению с ТБО.

В 2018 году в Челябинске по иску Росприроднадзора за нарушения в работе городской свалки суд аннулировал лицензию муниципального предприятия "Горэкоцентр". Администрация Челябинска 25 сентября 2018 года ввела режим ЧС - во дворах скопился бытовой мусор после отказа подрядчиков его вывозить из-за переноса свалки в отдаленный район. Власти привлекли новых подрядчиков, которым выделили на решение проблемы средства и резервную технику из различных муниципалитетов региона. Режим ЧС был снят 8 октября.

Подробности дела

По данным УФАС, правительство Челябинской области в ноябре 2018 года приняло порядок, положения которого предусматривали возможность получения субсидии из регионального бюджета исключительно компанией "Полигон ТБО". При этом реальных оснований для получения этих денег не было. Общая сумма полученных компанией субсидий превысила 32 млн рублей.

Администрация Челябинска в свою очередь распорядилась закрыть городскую свалку на следующий день после публикации порядка о субсидиях. Это привело к остановке вывоза твердых коммунальных отходов из дворов.

В это же время администрация обеспечила возможность компании "ЦКС" вывозить мусор в Челябинске до утверждения единого тарифа, то есть до начала деятельности компании в качестве регоператора. Позже "ЦКС" заключила договор с "Полигон ТБО" на условиях безвозмездного оказания услуг. При этом хозяйствующие субъекты, ранее привлеченные муниципальным предприятием "Горэкоцентр" в качестве соисполнителей, а также компания "Горэкоцентр+" и его соисполнители не обладали информацией о порядке получения льготы на услуги полигона, об условиях, периоде и порядке расчета массы отходов, которая может быть там размещена.

В итоге администрацией Челябинска был введен режим чрезвычайной ситуации, что позволило администрациям районов города заключить без проведения торгов муниципальные контракты на вывоз твердых бытовых отходов.