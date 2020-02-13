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Тюменская облдума досрочно прекратила депутатские полномочия Фалькова

В январе Валерий Фальков стал министром науки и высшего образования РФ

ТЮМЕНЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Тюменская облдума досрочно прекратила полномочия в региональном парламенте Валерия Фалькова, ставшего министром науки и высшего образования РФ. Комитет по социальной политике, который он ранее возглавлял в думе, перейдет под руководство члена комитета, депутата от "Единой России" Ольги Швецовой, сообщили ТАСС в четверг в управлении по обеспечению информационной политики думы.

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"Полномочия депутата Валерия Фалькова досрочно прекращены. Члена Тюменской областной думы Ольгу Швецову назначили председателем комитета по социальной политике", - сказали в управлении.

Ранее Швецова была заместителем председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению и членом комитета по социальной политике областной думы.

Валерий Фальков стал министром науки и высшего образования РФ в январе 2020 года. На этом посту он сменил Михаила Котюкова.

Теги
РоссияТюменская областьФальков, Валерий Николаевич
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