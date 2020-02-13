Суд перенес на 16 марта заседание по иску о банкротстве "Ютэйр - Вертолетные услуги"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа в четверг отложил на 16 марта рассмотрение иска МТС-банка о банкротстве "Ютэйр - Вертолетные услуги", крупнейшей вертолетной компании в мире по величине и грузоподъемности флота, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

13 января в суде представитель МТС-банка сообщал, что требования о признании "Ютэйр - Вертолетные услуги" банкротом основываются на договоре о предоставлении синдицированного кредита авиакомпании Utair от 19 ноября 2015 года. В 2018 и 2019 годах авиакомпания не выплатила проценты по кредиту в размере около 16 млн рублей. "Ютэйр - Вертолетные услуги" в данном договоре выступила поручителем. Представитель банка также отмечал, что задолженность перевозчика по уплате процентов с момента подачи иска в суд (в конце ноября 2019 года) к настоящему времени выросла с 16 млн до 24 млн рублей.

"Привлечь в качестве заинтересованного лица агента [по кредиту] - ПАО "Сбербанк". Судебное заседание по делу отложить на 16 марта в 14:00 (12:00 мск)", - сказала судья Ирина Зуева.

Представитель "Ютэйр - Вертолетные услуги" в суде сообщила, что все правоотношения по договору идут через агента - "Сбербанк", а МТС-банк с "Ютэйр - Вертолетные услуги" напрямую не взаимодействуют. По ее словам, в результате у поручителя нет задолженности перед МТС-банком. "У него ("Ютэйр - вертолетные услуги" - прим. ТАСС) нет перед МТС-банком задолженности на сегодняшний момент, потому что должником поручитель не является", - заявила она.

В свою очередь, представитель МТС-банка отметила, что ответственность у поручителя и заемщика солидарная. "Если у кредитора имеется право требования к заемщику, то есть такое же право требования к поручителю. <...> С целью защиты своих прав он может обратиться с заявлением о признании должника банкротом, как к заемщику, так и поручителю", - сказала она.

Исковые требования

МТС-банк входит в синдикат из 11 банков-кредиторов авиакомпании. Согласно картотеке, сумма исковых требований МТС-банка к "Ютэйр - Вертолетные услуги" составляет 16 млн 135,586 тыс. рублей.

В качестве третьих лиц к иску привлечены четыре контрагента АК "Ютэйр" - "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал". 19 и 20 марта 2019 года они подали иски о банкротстве авиакомпании на общую сумму около 1,5 млн рублей.

Ранее суд отказал компаниям "Флеш лайт капитал", "Юган-Юнион кард" и "Интер" в признании авиакомпании банкротом в связи с уплатой им долга, заседание по иску "Гидпромэнергострой" отложено на 17 февраля 2020 года. Согласно картотеке арбитражных дел, сумма последнего иска составляет 363,2 тыс. рублей. В августе 2019 года оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" подал заявление о вступлении в дело о банкротстве авиакомпании, сумма требований составила 4,9 млн рублей.

Долги Utair

Utair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. По итогам 2018 года ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее. Убыток компании по МСФО за первое полугодие 2019 года составил почти 9,5 млрд рублей против убытка в 5,2 млрд руб. за аналогичный период 2018 года.

В 2015 году компания перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года авиакомпания не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд руб. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.

"Ютэйр - Вертолетные услуги" - крупнейшая вертолетная компания в мире по величине и грузоподъемности флота. Она является основным вертолетным оператором группы Utair, в которой эксплуатируется парк более чем из 320 воздушных судов разных типов - преимущественно семейства "Миль" и Airbus Helicopters. Вертолеты компании обслуживают клиентов на четырех континентах.