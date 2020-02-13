Лжецелители выманили у жительницы Югры более 2 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 февраля. /ТАСС/. Жительница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) отдала более двух миллионов рублей неизвестным, угрожавшим наслать на нее порчу и проклятия, вместо помощи родственникам. Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции ищут подозреваемых в мошенничестве, сообщается на сайте регионального управления МВД в четверг.

По данным полиции, 61-летняя жительница городского поселения Пойковский увидела на одном из кабельных телеканалов объявление об оказании услуг "экстрасенса" и решила обратиться по нему, чтобы помочь своим родственникам в лечении.

"Женщина позвонила по указанным в объявлении номерам с просьбой о помощи. Лжецелители запугали женщину проклятиями и порчей. Для снятия всех недугов понадобилось несколько сеансов. На протяжении двух с половиной недель женщина переводила "целителям" денежные средства, которые брала в долг у односельчан. Также заявительница оформила кредит на сумму 250 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Всего женщина перевела на счета подозреваемых более двух миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению.