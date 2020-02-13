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В школах Нефтеюганска ввели карантин по гриппу и ОРВИ

Он будет действовать неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) ввели с 14 по 20 февраля во всех школах и учреждениях дополнительного образования карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

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"Школы закрыты на карантин с 14 по 20 февраля. Также остановлен образовательный процесс в учреждениях допобразования и физической культуры. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом", - сказал собеседник агентства. По его словам, обучение в школах ведется в дистанционном режиме.

В настоящее время в Югре на карантин также закрыты школы и учреждения допобразования в Сургуте (до 15 февраля) и Урае (до 21 февраля).

Нефтеюганск располагается на востоке Югры рядом с крупнейшим городом региона - Сургутом. В муниципалитете проживают около 127,7 тыс. человек.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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