Врачи провели повторный отбор проб на коронавирус у эвакуированных из Китая в Тюмень

ТАСС, 13 февраля. Врачи провели повторный отбор проб на коронавирусную инфекцию у эвакуированных из китайской провинции Хубэй в Тюмень. После проведения анализа проб будет приниматься решение о выписке, сообщила журналистам глава департамента здравоохранения региона Инна Куликова.

Военные самолеты 5 февраля доставили 144 человек, среди которых россияне, граждане стран ЕАЭС и Украины, в Тюмень из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии. Первый анализ проб эвакуированных на коронавирусную инфекцию не выявил у них заболевания. Повторный анализ берется спустя десять суток после начала карантина.

"Сегодня прошел забор. По итогам, когда будут готовы результаты [анализов], если все будет хорошо, а я уверена, что так оно и будет, наши друзья, а они уже стали друзьями, поедут домой", - сказала Куликова.

Эвакуированные находятся в санатории "Градостроитель" уже девятый день. Самочувствие как эвакуированных, так и медицинских сотрудников в норме, но, по словам Куликовой, иногда они обращаются за консультацией к психологу. "Психолог работает и с сотрудниками, и с нашими гостями. Не всем просто быть изолированными в течение 14 дней, поэтому помощь [психолога] востребована", - сказала Куликова.

Как пациенты общаются между собой

Как рассказала ТАСС Майя Новоселова, которая находится на карантине в тюменском "Градостроителе", все пациенты общаются между собой в онлайн-чатах. В переписках постояльцы санатория обсуждают анализы, здоровье, еду и разные бытовые темы.

"Мы общаемся много в режиме онлайн, переписываемся в чате, в котором сидят 140 человек. Там мы обсуждаем наши планы на будущее, результаты анализов, что ели на завтрак", - рассказала девушка.

По словам Новоселовой, условия проживания в "Градостроителе" нормальные, некоторый дискомфорт пришлось испытать лишь в день заселения в санаторий. "Условия проживания у нас нормальные, мы уже привыкли к ним. В первый день, конечно, было немного некомфортно, потому что нам не дали взять личные вещи. Но предметы первой необходимости нам выдали еще в первый день и затем тоже выдавали", - отметила она.

На сегодняшний день полного понимания о том, как пациенты тюменского санатория будут возвращаться в свои родные города, пока нет. Однако, отмечает Новоселова, не исключено, что дорога домой им будет оплачена.

"Говорят, что нас выпишут из санатория 19 февраля, но пока мы не знаем, как будем добираться до дома. Сейчас идет обсуждение, возможно, нам даже оплатят обратную дорогу", - добавила она.