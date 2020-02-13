Utair может получить прибыль по итогам 2020 года в случае реструктуризации долга

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair может получить прибыль по итогам 2020 года в случае реструктуризации имеющегося у нее долга. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг заместитель губернатора Тюменской области Андрей Киселев.

Крупнейшие акционеры Utair - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

"При реструктуризации задолженности финансовая модель вырисовывается с положительным результатом. Возможно, хотя боюсь про это даже говорить, по итогам 2020 года может быть получена прибыль", - заявил Киселев журналистам в Тюмени.

По его словам, власти региона позитивно оценивают результаты авиакомпании, в том числе в 2019 году. "Надеемся, что будет реструктурирована та задолженность, которая сложилось на 2015 год, тогда компания вполне может работать в рынке. И вполне по итогам, может быть, даже 2020 года, какие-то дивиденды акционеры могут получить от деятельности этой компании. Результаты 2019 года оцениваем позитивно", - сообщил он.

Киселев добавил, что многое по реструктуризации долга будет зависеть от позиции кредиторов. "В том числе и ключевого из них - финансовой группы "Открытие", с которой пока сегодня не получается договориться", - резюмировал он.

Долги Utair

Utair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. По итогам 2018 года ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее. Убыток компании по МСФО за первое полугодие 2019 года составил почти 9,5 млрд рублей против убытка в 5,2 млрд руб. за аналогичный период 2018 года.

В 2015 году компания перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года авиакомпания не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд руб. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.