В Челябинске зафиксировали превышение ПДК диоксида азота

ЧЕЛЯБИНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Предельно-допустимая концентрация диоксида азота незначительно превышена в Металлургическом районе Челябинска, где установились неблагоприятные для рассеивания выбросов метеоусловия. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного министерства экологии.

С 22:00 (20:00 мск) 11 февраля в Челябинске установились неблагоприятные для рассеивания вредных выбросов метеоусловия: ветер неблагоприятных направлений, инверсия. По прогнозам синоптиков, ситуация может поменяться к вечеру пятницы.

"Сегодня результаты замеров показали незначительные превышения по диоксиду азота в Металлургическом районе. В местах их выявления прошли рейдовые мероприятия Минэкологии. Проведено рейдовое обследование на территории рекультивируемой челябинской свалки. При осмотре территории факт горения не подтвердился, от тела свалки исходит пар", - говорится в сообщении.

Челябинская область - крупный промышленный центр. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий региона зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенола, диоксида азота, формальдегида).

Диоксид азота - желто-бурый газ с едким запахом, блокирующим дыхательные пути.