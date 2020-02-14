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В Екатеринбурге представят архивы и находки изучавшего Урал швейцарского ученого Клера

Посетители выставки смогут увидеть около восьмидесяти экспонатов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Археологические находки, личные вещи и документы изучавшего Урал швейцарского ученого Онисима Клера впервые собрали на одной выставке в Свердловском областном краеведческом музее его имени в Екатеринбурге. Порядка восьмидесяти экспонатов к 175-летию ученого представят посетителям в пятницу, сообщил ТАСС заместитель гендиректора музея Владимир Быкодоров.

"После кончины Клера многие артефакты попали в [наш] музей, у нас есть его фонд. И есть фонд Уральского общества любителей естествознания, который создавал Клер с товарищами - этот фонд находится в государственном архиве Свердловской области, поскольку это письменные источники. И вот мы объединили усилия: предметный ряд - личные вещи, награды, переписку, научные труды Клера - и то, что хранится в архиве. Сейчас мы так полно представляем его жизнь и судьбу - таких мощных выставок у нас еще не было, здесь мы собрали весь массив", - сказал он, уточнив, что выставка продлится два месяца.

В частности, будут представлены гербарные листы, собранные Клером и его дочерью, а также личные вещи сына Модеста - геолога, палеонтолога, гидрогеолога и краеведа, и фотографии из семьи сына Владимира - биолога, инициатора создания Свердловского зоопарка, основателя кафедры гистологии Свердловского медицинского института.

"Выставка для пытливого любознательного зрителя - в документы нужно вчитываться, в артефакты всматриваться. Но тот, кто это сделает, не будет разочарован!", - отметил Быкодоров.

Генеральный директор музея Наталья Ветрова отметила журналистам, что постоянно пополняющееся собрание музея свидетельствует о том, что последователи знаменитого ученого эффективно продолжают его дело. "Первые переданные в музей экспонаты Клера в 1870 году уместились в бельевой корзине. Сегодня музей - это 22 здания и более 750 тыс. единиц хранения в наших фондах", - пояснила она.

Внук швейцарского ученого, кандидат геолого-минералогических наук и сотрудник УрО РАН Михаил Покровский сообщил ТАСС, что передаст Свердловскому областному краеведческому музею порядка 16 тыс. печатных изданий из своей личной библиотеки. "Передам 16 тыс. томов в Свердловский краеведческий музей, это издания из личной библиотеки. Самая старая - книга XIX века "Географическое описание Уральских гор", которая досталась мне от дедушки - Онисима Клера", - сказал он.

По словам Покровского, собрание охватывает не только научную тематику, но и многое другое - живопись, музыку, поэзию. При этом одними из ценнейших среди передаваемого он отметил закладки, расписанные китайским художником Ци Байши. "Каждая закладка была сделана рукой человека - это не печать, видно, что акварель густая, даже отваливается", - уточнил он.

Помимо книг, альбомов и сборников также будут переданы, например, написанные учеными советами брошюры, содержащие инструкции по выполнению научных исследований.

Об ученом

Онисим Клер - ученый, автор работ по геологии и естествознанию. Он родился в Швейцарии 25 февраля 1845 года и после окончания школы переехал в Российскую империю. В 1870 году Клер создал Уральское общество любителей естествознания совместно с уральскими исследователями, а также первый Краеведческий музей в Свердловской области.

Свердловский областной краеведческий музей имени Онисима Клера - крупнейшее музейное объединение Урала. В музее представлено свыше 745 тыс. экспонатов. Ежегодно его посещают 270 тыс. человек.

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