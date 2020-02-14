На трассе в Тюменской области загорелся школьный автобус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Школьный автобус загорелся на 67-м км автодороги Ялуторовск - Тобольск в Тюменской области. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"На 67-м км автодороги Ялуторовск - Тобольск Ярковского района произошло возгорание в салоне школьного автобуса. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано в 09:07 (07:07 мск) дорожными службами до прибытия пожарных подразделений. К ликвидации последствий пожара привлекались 5 единиц техники и 14 человек личного состава", - говорится в сообщении.