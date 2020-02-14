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В Екатеринбурге намерены создать посвященный Великой Отечественной войне музей

В мэрии отметили, что в музеях региона хранится множество экспонатов времен войны, потому создание нового учреждения актуально

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Музей, посвященный Великой Отечественной войне, планируют создать в Екатеринбурге, сообщил в пятницу журналистам первый замглавы города Александр Ковальчик. По его словам, это может быть сделано после возможного присвоения Екатеринбургу звания "Город трудовой доблести и славы".

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается установить в РФ почетное звание "Город трудовой доблести и славы". Это звание предполагается присваивать городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. Екатеринбург подготовил заявку для рассмотрения вопроса о присвоении городу такого звания.

"После того как нам дадут звание ["Город трудовой доблести и славы"], мы сделаем отдельный музей", - сказал Ковальчик.

Замглавы города по связям с общественностью Екатерина Куземка отметила, что при формировании заявки было собрано большое количество архивных документов и фотографий. Кроме того, многие свердловские семьи решили передать в музейные фонды медали, вещи времен войны, чтобы поспособствовать сохранению памяти о тех событиях. В музеях региона также хранится множество таких экспонатов, потому создание нового учреждения актуально, подчеркнула она.

"И те предметы, которые мы сейчас собираем, и те награды, которые приносят горожане, безусловно, достойны нового музея. Кому как ни Свердловску (Екатеринбург), где больше ста предприятий работало для фронта и для победы, <…> а город был награжден орденом Ленина - высшей наградой после войны за трудовой подвиг, <…> эту память сохранять и создавать музей", - сказала Куземка, отметив, что новый музей появится вне зависимости от итогов рассмотрения заявки на звание.

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РоссияСвердловская область
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