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В школах Курганской области продлили карантин

Учащиеся приступят к занятиям с 20 февраля
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© Евгений Софронеев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Карантин в школах Курганской области, введенный из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа, продлен до 19 февраля. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе областного департамента образования и науки.

Десятидневный карантин в курганских школах действует с 6 февраля.

"Карантин в школах Курганской области продлен до 19 февраля. С 20 февраля школьники приступят к занятиям. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения гриппа и ОРВИ при правительстве региона", - говорится в сообщении.

По данным областного управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в 13 районах региона, в Кургане и Шадринске. Темпы снижения заболеваемости составили до 33,9% среди детей в возрасте 7-14 лет. При этом в группе 15 лет и старше сохраняются темпы прироста на уровне 34,6%.

"Штабом рекомендовано руководителям организаций и предприятий всех форм собственности продолжить масочный режим в организациях с высоким риском распространения вирусов - предприятиях торговли, сферы обслуживания, общественного транспорта, обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий", - отмечает пресс-служба.

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РоссияКурганская область
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