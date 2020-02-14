Челябинские власти выделили 200 тыс. рублей родителям, чьи дети погибли в Таиланде

ЧЕЛЯБИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Материальную помощь в размере 200 тыс. рублей выделили из бюджета Челябинской области семье из областного центра, двое детей из которой 10 февраля погибли в Таиланде при столкновении туристических катеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства социальных отношений.

"По решению руководства Челябинской области из областного бюджета выделена материальная помощь в размере 200 тыс. рублей семье, чьи дети погибли в Таиланде при столкновении катеров", - сказала собеседница агентства.

Согласно данным посольства РФ в Таиланде, 10 февраля около 08:00 по местному времени (04:00 мск) у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух туристических скоростных катеров. На борту одного из них находились, по предварительным данным, 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 20 российских туристов были направлены в медицинские учреждения города Пхукет с травмами различной степени тяжести, двое российских детей погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту столкновения двух катеров.