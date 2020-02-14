{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Челябинские власти выделили 200 тыс. рублей родителям, чьи дети погибли в Таиланде

Два туристических катера столкнулись у побережья острова Пхукет 10 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Материальную помощь в размере 200 тыс. рублей выделили из бюджета Челябинской области семье из областного центра, двое детей из которой 10 февраля погибли в Таиланде при столкновении туристических катеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства социальных отношений.

На эту тему

"По решению руководства Челябинской области из областного бюджета выделена материальная помощь в размере 200 тыс. рублей семье, чьи дети погибли в Таиланде при столкновении катеров", - сказала собеседница агентства.

Согласно данным посольства РФ в Таиланде, 10 февраля около 08:00 по местному времени (04:00 мск) у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух туристических скоростных катеров. На борту одного из них находились, по предварительным данным, 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 20 российских туристов были направлены в медицинские учреждения города Пхукет с травмами различной степени тяжести, двое российских детей погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту столкновения двух катеров.

Теги
ТаиландРоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Пожар в Челябинске локализован на площади 2,9 тыс. кв. метров
Проводится проливка и разборка конструкций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС