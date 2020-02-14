Военные ЦВО развернули более тысячи пунктов оцифровки в рамках проекта "Дорога памяти"

ТАСС, 14 февраля. Более тысячи пунктов по оцифровке материалов об участниках Великой Отечественной войны развернуты на территории Центрального военного округа (ЦВО) в рамках реализуемого Минобороны России масштабного проекта "Дорога памяти". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба округа.

"Пункты оцифровки открыты в 29 регионах Сибири, Урала и Поволжья на базе республиканских, краевых, областных, городских и районных военных комиссариатов ЦВО, а также военных учебных заведений, расположенных на территории округа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мобильные пункты также начали работу на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане.

Мультимедийная галерея "Дорога памяти" призвана увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Проект объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов - всех, кто сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.

Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею, включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных сил. Галерея будет возведена на прихрамовой территории главного храма ВС РФ к 75-летию Победы.